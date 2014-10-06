Врио главы МЧС озвучил версию гибели горноспасателей в шахте "Листвяжная"

В результате ЧП погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели.

Спасатели на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погибли из-за концентрации окиси углерода. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

Он отметил, в профессии спасателя изначально заложен риск для здоровья и для жизни, но на эту службу все приходят осознанно.

Погибли они почему... Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода. Александр Чуприян, врио главы МЧС РФ

Он уточнил, что ее рост можно определить только с помощью специальных приборов.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести около 240 человек. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. В настоящее время в медицинских учреждениях оказывается помощь 64 пострадавшим, четверо – в тяжелом состоянии. 12 человек проходят лечение на дому. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее суд арестовал госинспектора Ростехнадзора и директора шахты после ЧП на "Листвяжной".

Видео: Youtube/Соловьев Live