Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков обратился к болельщикам в Instagram

Игрок сине-бело-голубых призвал соблюдать все меры безопасности.

Официальный аккаунт "Зенита" в Instagram опубликовал видео, в котором вратарь команды Михаил Кержаков обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

"Дорогие болельщики! К сожалению, сейчас мы не можем порадовать вас своей игрой. В сложившейся ситуации самое главное - это ваше здоровье. Уверен, что при соблюдении всех мер безопасности и предостожности мы скоро справимся с этой проблемой. А сейчас обезопасьте себя и своих близких. Берегите себя" - сказал Кержаков.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса сезон в Российской премьер-лиге был приостановлен до 10 апреля. "Зенит" отменил все тренировочные занятия до 22 апреля. Все игроки клуба находятся на карантине.

Ранее к болельщикам сине-бело-голубых обратились главный тренер Сергей Семак и форвард Артем Дзюба.

Видео: Instagram / @zenit_spb