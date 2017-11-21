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МИД РФ: убитых в ЦАР российских журналистов не пытали
Сегодня, 10:10
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Alena_Zinovieva
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МИД РФ: убитых в ЦАР российских журналистов не пытали

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Врачи из ЦАР не нашли на телах Джемаля, Расторгуева и Радченко следы насилия.

Врачи из Центральноафриканской Республики осмотрели тела убитых в стране российских журналистов. На них не обнаружили следов пыток. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее в сети появилась информация, что журналиста Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко похитили исламисты и пытали их. Однако выживший водитель рассказал, что их автомобиль расстреляли из засады. Россияне скончались на месте. На их телах обнаружены следы выстрелов.

Фото: ВКонтакте / Эхо Москвы

Теги: александр расторгуев , кирилл радченко , мария захарова , орхан джемаль , российские журналисты , цар
Категории: Лента новостей Новости России

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