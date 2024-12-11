Врач занялся сексом при включенной камере после совещания с главой Дагестана

Сейчас герои истории ушел на больничный.

Скандал разгорелся после видеоконференции, которая состоялась в одной из Центральных районных больниц российского региона. В Дагестане главный врач забыл отключить камеру после рабочего совещания при участиии губернатора Сергея Меликова. В результате чиновник увидел, как медицинский сотрудник начал развлекаться вместе с подчиненной. Отрывок из видеозвписи распространился по социальным сетям. Согласно информации от страницы "Вконтакте" Темрюк Инфо, выяснилось, что женщина, которая появилась в ролике, воспитывает четырех детей и находится замужем за сотрудником полиции. Стоит уточнить, что после того, как скандальный ролик утек в соцсети, 67-летний заслуженный врач Дагестана ушел на больничный.

В НИИ имени Джанелидзе участник СВО нападал на пациентов.

Фото и видео: Telegram / BAZA