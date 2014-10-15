Впервые с 22 августа в РФ выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Прирост новых заболевших по стране - 0,28%.

Впервые с 22 августа в России выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. За день число новых пациентов с COVID-19 увеличилось на 20 329 человек (до 7 254 754 за все время пандемии). Прирост числа заболевших составил в относительном выражении 0,28%. Больше всего инфицированных в Петербурге (1 7 91 случай), Московской области (915), Свердловской области (505). По 488 пациента зарегистрировано на территории Самарской и Воронежской областей. По регионам продолжают лечение 572 065 человек.

Число выздоровевших от ковида за последние сутки увеличилось на 16 247 человек (до 6 485 264 россиян). Доля выписанных пациентов - около 89,4% от общего числа пациентов. Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799. Днем ранее этот показатель составлял 791.

В России за сутки выявили 19 905 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 22 августа.

Фото: оперштаб РФ