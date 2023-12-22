Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти на востоке Москвы

Пассажирка ударила представителя власти.

Перовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в восточной части столицы. Специалисты из надзорного ведомства рассказали о том, что 21 мая 2024 года женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена сотрудником ГКУ "Организатор перевозок" для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка расследования во избежание привлечения к административной ответственности применила насилие в отношении сотрудника. Сейчас в ее отношении ведется расследование по части 1 статьи 318 УК РФ.

Проведены следственные действия, предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. пресс-служба СК РФ по Москве

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК