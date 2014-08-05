  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:03
120
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику ДПС на западе Москвы

0 0

Подозреваемый признал вину.

Дорогомиловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ по факту покушения на дачу взятки сотруднику ДПС. Криминальное происшествие зафиксировано в западной части российской столицы.  В надзорном ведомстве полагают, что 14 августа 2024 года фигурант расследования, находясь в салоне служебного автомобиля полиции, попытался передать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении.

Инспектор отказался от получения денежных средств и пресек противоправные действия, после чего мужчина был задержан.

пресс-служба СК РФ по Москве

В ходе допроса злоумышленник полностью признал вину. Сейчас следователями продолжается проведение оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

СК планирует изъять часть останков из массового захоронения в Котлах.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК

Теги: взятка, дпс, мвд, москва, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии