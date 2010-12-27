Вот скажи мне, американец, в чём сила: в США задержали граждан России

Четырех россиян подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

В нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает российское Генконсульство в Нью-Йорке.

Как сообщают в ведомстве, один из подозреваемых был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе.

Местонахождение четвертого выясняем. Держим ситуацию на особом контроле, отмечают в Генконсульстве

Задержания прошли с 1 по 3 августа.

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