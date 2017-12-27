Воспитательное видео из Ульяновска: Водитель внедорожника проучил обнаглевшего водителя "Газели"

В объектив видеорегистратора очевидца попал "воспитательный" момент водителя другим водителям.

По социальным сетям разлетелось видео, которое было записано на видеорегистратор в Ульяновске.

Водитель "Газели" не захотел стоять и ждать своей очереди на проезд и грубо нарушил ПДД, за что был наказан. Водитель вообще вел себя очень странно: перед перекрестом заехал на снежную обочину, затем пересек перекресток вне всяких правил и поехал по встречке. Пассажирская "Газель" создала помехи движущемуся в противоположном направлении транспорту. Молодой мужчина на внедорожнике не растерялся. Он выбежал из своего автомобиля, открыл дверь "Газели", вынул ключ из замка зажигания и выбросил. Затем мужчина сел в свое авто и уехал.

Пользователи соцсетей поддерживают водителя внедорожника и восхищаются его поступком.

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