Восьмиклассница из Выборгского района стала одной из финалисток конкурса сочинений "Я — гражданин России"

Редакция Piter.TV прочитала работу Людмилы Гуревич, а также пообщалась с ее бабушкой, которая рассказала, что Людмила часто пишет олимпиадные сочинения, но это ее первая победа.

Восьмиклассница из Вещевской основной общеобразовательной школы Выборгского района стала одной из финалисток III конкурса сочинений "Я – гражданин России" в категории "7-8 классы". Редакция Piter.TV прочитала работу Людмилы Гуревич, а также пообщалась с ее бабушкой, которая рассказала, что Людмила часто пишет олимпиадные сочинения, но это ее первая победа.

По словам бабушки, весной 2019 года, тогда еще семиклассникам завуч школы, а по совместительству учитель литературы и русского Бондарь Тамара Владимировна, предложила написать сочинение, раскрывающее тему, что такое быть гражданином России.

"Люда сама определила, что будет писать о своей семье, о том, как мама, дедушка, бабушка служили Родине. Свое сочинение назвала "Листая семейный альбом". Прочитав сочинение внучки на сайте – я прослезилась", - рассказала бабушка Люды Людмила (внучку назвали в честь бабушки).

Отметим, что ранее Людмила была дважды призером муниципальных конкурсов чтецов (проза и стихи о войне). В этот раз Людмила вошла в число 35 финалистов всероссийского конкурса сочинений и получила памятный приз – серебряную ручку, а также диплом и цветы из рук полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. А Тамара Владимировна, которую Людмила старшая назвала педагогом от Бога, книги и благодарность.

Межрегиональный конкурс сочинений "Я – гражданин России!" проходит на территории СЗФО третий раз. Участие в нем для учащихся и педагогов – это не только возможность проявить свои таланты, но и получить их заслуженное признание на высоком уровне.