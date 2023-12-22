Постановка Николая Рощина по одноимённой пьесе Карло Гоцци. Для Николая Рощина это не первое обращение к драматургии Гоцци. В 2011 году он выпустил "Ворона" на сцене театра "А.Р.Т.О.", принципиально отказавшись в спектакле от праздничной стилистики театра комедии дель арте. В 2001 году Николай Рощин поставил спектакль "Король-олень" (РАМТ, Москва, 2001), ставший одной из лучших постановок Гоцци на российской драматической сцене. За эту работу режиссёр награжден Премией им. Смоктуновского и Премией Ассоциации Московских критиков.

Фото: Александринский Театр