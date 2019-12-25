Воробьева объяснила, как получить продуктовый набор для школьника работающим родителям

Всего наборы получат около 255 тыс.петербуржцев.

Работающие родители тоже смогут получить продуктовый набор для своих детей-школьников. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Жанна Воробьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В случае, если ребенку полагается продуктовый набор, а родители работают, его могут доставить на дом.

Напомним, наборы выдают учащимся младших классов, а также школьникам из льготной категории. Выдача началась 6 апреля и продлится до 12 апреля, после чего, с 13 апреля, начнется "второй этап".

Как рассказала Жанна Воробьева, в самом дорогом, продуктовом наборе №1, собраны товары на общую сумму 1600 рублей.

Ранее Piter.TV показал, как выглядят продуктовые наборы.

Фото: Piter.TV