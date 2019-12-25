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Воробьева объяснила, как получить продуктовый набор для школьника работающим родителям
Сегодня, 20:15
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Воробьева объяснила, как получить продуктовый набор для школьника работающим родителям

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Всего наборы получат около 255 тыс.петербуржцев.

Работающие родители тоже смогут получить продуктовый набор для своих детей-школьников. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Жанна Воробьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

В случае, если ребенку полагается продуктовый набор, а родители работают, его могут доставить на дом.

Напомним, наборы выдают учащимся младших классов, а также школьникам из льготной категории. Выдача началась 6 апреля и продлится до 12 апреля, после чего, с 13 апреля, начнется "второй этап". 

Как рассказала Жанна Воробьева, в самом дорогом, продуктовом наборе №1, собраны товары на общую сумму 1600 рублей. 

Ранее Piter.TV показал, как выглядят продуктовые наборы.

Фото: Piter.TV 

Теги: продуктовый набор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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