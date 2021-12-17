Воробьев: Восстановление дома в Ступине после взрыва газа может занять до восьми месяцев

Глава Подмосковья объяснил, что многим жителям дома спасатели могут разрешить вернуться в квартиры уже сегодня.

Глава Московской области Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию со взрывом газа в доме в Ступине. Он рассказал журналистам телеканала "360" о том, сколько времени потребуется экстренным ведомствам и рабочим для восстановления поврежденного многоэтажного здания. Чиновник дал поручение коллегам организовать временное размещение для эвакуированных граждан.

Как правило, восстановление занимает от 6 до 8 месяцев, но я забегать вперед не имею права…Будем разбираться, будем помогать. Я здесь не для красоты, а чтобы решать вопросы. И по имуществу. Мы прекрасно понимаем, что большинство квартиры не застрахованы, еще и в ипотеке. Андрей Воробьев, глава Московской области

Губернатор региона подчеркнул на встрече в местном доме культуры с пострадавшими жильцами дома, что власти помогут жителям, которые остались без крова в результате происшествия. При этом экстренные ведомства могут позволить вернуться в свои дома жильцам подъездов, которые не пострадали при взрыве газа, уже сегодня. Воробьев добавил, что местные чиновники понимают, что многие поврежденные квартиры не были застрахованы, а многие еще и взяты в ипотеку.

Воробьёв поручил позаботиться о жильцах пострадавшего дома в Ступине.

Фото и видео: YouTube / Губернатор.