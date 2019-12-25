Воры вынесли из квартиры в Выборгском районе наручные часы и обручальное кольцо

Сумма ущерба составила 1055000 рублей.

В субботу, 25 апреля, в полицию обратилась 61-яя женщина, которая рассказала о том, что ранее в её квартиру проникли воры. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что из шкафа пенсионерки пропали несколько наручных часов: "BMW" с ремешком черного цвета, "Paneral radiomir" и "Frederique Constant". Также злоумышленники украли бриллиантовое обручальное кольцо.

Сумма ущерба составила 1055000 рублей. Преступников на данный момент разыскивают.

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Фото: Pixabay