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Воры вынесли из квартиры в Выборгском районе наручные часы и обручальное кольцо
Сегодня, 10:03
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Arinablinova

Воры вынесли из квартиры в Выборгском районе наручные часы и обручальное кольцо

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Сумма ущерба составила 1055000 рублей.

В субботу, 25 апреля, в полицию обратилась 61-яя женщина, которая рассказала о том, что ранее в её квартиру проникли воры. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Полицейские выяснили, что из шкафа пенсионерки пропали несколько наручных часов: "BMW" с ремешком черного цвета, "Paneral radiomir" и  "Frederique Constant". Также злоумышленники украли бриллиантовое обручальное кольцо.

Сумма ущерба составила 1055000 рублей. Преступников на данный момент разыскивают.

Ранее мы писали, что в Петербурге двое грабителей вынесли из "Пятёрочки" весь шоколад.

Фото: Pixabay

Теги: кольцо, кража, пенсионерка, часы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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