Вор-рецидивист попытался вырвать у россиянина пакет с деньгами и получил отпор

В Подмосковье мужчина попытался отобрать наличку у пострадавшего около банкомата.

На территории Московской области в Дубне задержан житель Ярославской области, который подозревается в попытке ограбить клиента банка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции в социальных сетях. В МВД уточнили, что на территории помещения, относящегося к кредитной организации, посетитель попытался вырвать из рук потерпевшего пакет с денежными средствами, когда тот вносил купюры в банкомат. Жертва ограбления пыталась внести свыше 600 тысяч рублей на счет продавца автомобиля, который он хотел приобрести.

Однако полиэтилен порвался, и часть купюр оказалась на полу. Грабитель ударил гражданина и сумел похитить более 50 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Происшествия оказалось на записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому оперативники смогли отследить подозреваемого. Известно, что ранее фигурант расследования был неоднократно судим за кражи. Сейчас в его отношении возбуждено новое уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 161. Речь идет о покушении на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни потерпевшего. Злоумышленник находится под стражей.

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Фото и видео:МВД по региону