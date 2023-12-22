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Волшебник Изумрудного города
Сегодня, 12:00
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Волшебник Изумрудного города

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Спектакль пройдет 13 февраля в Театре комедии им. Акимова. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

Девочку Элли  и пса Тотошку ураган уносит в Волшебную страну, где герои находят новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Маленькая Элли мечтает вернуться домой, но помочь в этом может только Гудвин Великий. Вместе друзья отправляются в опасную дорогу, чтобы попросить помощи у волшебника. Им предстоит пройти через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей. 

Как известно, волшебник Гудвин когда-то был цирковым артистом, поэтому в спектакле будет много удивительных трюков. Не зря постановка создана в жанре музыкально-циркового ревю. А драматические эпизоды будут оригинально соединяться в спектакле с хореографическими элементами.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Теги: волшебник изумрудного города, спектакль, театр, театр детям
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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