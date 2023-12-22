Волшебник Изумрудного города

Спектакль пройдет 13 февраля в Театре комедии им. Акимова. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

Девочку Элли и пса Тотошку ураган уносит в Волшебную страну, где герои находят новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Маленькая Элли мечтает вернуться домой, но помочь в этом может только Гудвин Великий. Вместе друзья отправляются в опасную дорогу, чтобы попросить помощи у волшебника. Им предстоит пройти через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей.

Как известно, волшебник Гудвин когда-то был цирковым артистом, поэтому в спектакле будет много удивительных трюков. Не зря постановка создана в жанре музыкально-циркового ревю. А драматические эпизоды будут оригинально соединяться в спектакле с хореографическими элементами.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова