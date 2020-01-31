Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" уже вторую неделю разыскивают 60-летнего мужчину с тростью

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" попросили петербуржцев помочь с поисками 60-летнего жителя города. Об этом сообщили в группе движения в соцсети "ВКонтакте".
Мужчина пропал еще 30 октября. Его ищут уже около двух недель. Пропавший имеет седые волосы и всегда ходит только с тростью. Рост мужчины составляет 175 см, телосложение плотное. У него карие глаза.
Информация о пропаже пожилого петербуржца появилась 30 октября. Согласно опубликованной ориентировке, рост мужчины составляет 175 см, телосложение плотное.
Ранее на Piter.tv: в ДТП у деревни Потанино пострадала пассажирка.
Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все