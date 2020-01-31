Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" уже вторую неделю разыскивают 60-летнего мужчину с тростью

Спасателям нужны добровольцы, которые помогут найти петербуржца.

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" попросили петербуржцев помочь с поисками 60-летнего жителя города. Об этом сообщили в группе движения в соцсети "ВКонтакте".

Мужчина пропал еще 30 октября. Его ищут уже около двух недель. Пропавший имеет седые волосы и всегда ходит только с тростью. Рост мужчины составляет 175 см, телосложение плотное. У него карие глаза.

Информация о пропаже пожилого петербуржца появилась 30 октября. Согласно опубликованной ориентировке, рост мужчины составляет 175 см, телосложение плотное.

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Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер