Вологодские полицейские в ходе погони прострелили колёса машине, на которой скрывался пьяный водитель

Мужчина пытался уйти от погони, совершая на дороге опасные маневры.

Российские правоохранительные органы в ходе погони прострелили колёса транспортному средству, на котором скрывался нетрезвый водитель. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что во время служебного патрулирования дороги "Урень – Шарья – Никольск – Ширяево" в Вологодской области, представители ГИБДД пыталась остановить шофера ВАЗ-2107 для проверки документов. Однако, находившийся за рулём мужчина проигнорировал требования полицейских. Он увеличил скорость машины и попытался скрыться от преследования.

Стараясь оторваться от патрульной машины, он стал совершать опасные манёвры, подвергая опасности других участников дорожного движения. пресс-служба МВД РФ по региону

Водитель не намеревался сбавлять скорость, а также не реагировал на неоднократные и законные требования инспекторов об остановке. Сотрудники МВд произвели предупредительный выстрела в воздух из табельного оружия, а затем - открыли огонь по колёсам его ВАЗа. В результате полицейские повредили две шины нарушителю. За рулем автомобиля оказался местный житель 1991 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведённое на месте медицинское освидетельствование. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом мужчиной воздухе 0,680 мл/л этилового спирта. Кроме всего прочего, у шофера не было полиса ОСАГО. По решению Никольского районного суда нарушитель получил наказание в виде трёх суток ареста. В его отношении составлено несколько административных протоколов по КоАП.

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Фото и видео: МВД Медиа