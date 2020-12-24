Володин заявил, что эффективная работа президента позволила РФ первой создать вакцину от COVID-19

Володин подчеркнул, что сейчас в РФ зарегистрировано две вакцины.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что эффективная работа президента позволила России первой создать вакцину от COVID-19. Он рассказал об этом, подводя итоги осенней сессии нижней палаты парламента.

Володин отметил, что депутаты должны выразить благодарность президенту Путину.

Он в ежедневном режиме контролировал и контролирует ситуацию. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

По его словам, именно серьёзное отношение президента к пандемии позволило спасти многие жизни и создать условия для того, чтобы Россия первой создала вакцину против COVID-19.

Володин подчеркнул, что сейчас в РФ зарегистрировано две вакцины, третья в данный момент проходит процедуру регистрации.

Ранее Володин пообещал, что проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан.

Видео: Youtube/ParlamentRu