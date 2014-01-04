Волнообразный жилой дом появится на месте Акватории в Петербурге

Проект жилого дома волной на Выборгской набережной получил одобрение.

Градостроительный совет Санкт-Петербурга согласовал проект строительства многоквартирного жилого дома на Выборгской набережной с архитектурным решением в виде волны. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Как сообщили в ведомстве, новый жилой дом станет архитектурной доминантой участка за счет образа "волны", который определяет планировочное и объемно-пространственное решение здания. Проект был рассмотрен и одобрен на заседании Градостроительного совета города.

Главный архитектор проекта Евгений Подгорнов пояснил, что для реализации строительства предусмотрен демонтаж существующих построек, в том числе бизнес-центра "Акватория". Одновременно на территории участка ведутся работы по воссозданию утраченного исторического здания. Проектом также предусмотрено размещение объектов обслуживания, необходимых для будущих жителей жилого комплекса.

Рецензент проекта, архитектор Евгений Герасимов отметил, что застройщик получил положительное заключение КГИОП. Кроме того, разработаны и согласованы специальные технические условия, которые соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба КГА