Волк, Заяц и Пятачок: на новой обуви от Puma появятся герои "Союзмультфильма"

"Неправильный мёд", - гласит одна из надписей на кроссовках.

В рамках коллаборации компании Puma и киностудии "Союзмультфильм" планируется выпуск коллекции спортивной обуви с изображением полюбившихся российскому зрителю героев мультфильмов студии "Союзмультфильм". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию.

По словам Анны Усачевой - PR-директора "Союзмультфильма" - опыт подобной совместной работы – первый для обувного бренда на рынке России. Усачева полагает, что сотрудничество с киностудией – знаковое событие для модной индустрии.

На экземплярах новой серии поселятся Заяц и Волк из мультфильма "Ну, погоди!", а также Пятачок и многие другие герои отечественной киностудии.

Выход данной коллекции планируется на 19 апреля текущего года.

Фото: PUMA