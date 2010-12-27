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Волк, Заяц и Пятачок: на новой обуви от Puma появятся герои "Союзмультфильма"
Сегодня, 19:34
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ProkVad
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Волк, Заяц и Пятачок: на новой обуви от Puma появятся герои "Союзмультфильма"

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"Неправильный мёд", - гласит одна из надписей на кроссовках.

В рамках коллаборации компании Puma и киностудии "Союзмультфильм" планируется выпуск коллекции спортивной обуви с изображением полюбившихся российскому зрителю героев мультфильмов студии "Союзмультфильм". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию.

По словам Анны Усачевой - PR-директора "Союзмультфильма" - опыт подобной совместной работы – первый для обувного бренда на рынке России. Усачева полагает, что сотрудничество с киностудией – знаковое событие для модной индустрии.

На экземплярах новой серии поселятся Заяц и Волк из мультфильма "Ну, погоди!", а также Пятачок и многие другие герои отечественной киностудии.

Выход данной коллекции планируется на 19 апреля текущего года.

Фото: PUMA

Теги: puma , обувь , пятачок , россия , союзмультфиль
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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