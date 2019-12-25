Новый терминал ВСМ разместят у сада Сан-Галли

Заключительный вариант проекта позволит интегрировать отдельные исторические объекты в состав площадки.

На чётной стороне Лиговского проспекта у сада Сан-Галли в Петербурге будет размещён новый терминал Высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил губернатор города на Неве Александр Беглов в вечернем радиообращении к горожанам.

Перед строительством нового вокзала Смольный провёл несколько консультаций. Заключительный вариант проекта одобрен профессиональным сообществом: он позволит интегрировать отдельные исторические объекты в состав площадки.

Напомним, что ВСМ позволит преодолевать путь из Москвы в Петербург и обратно всего за 2 часа.

Ранее Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей.

Фото: ВКонтакте / Сапсан