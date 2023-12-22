Вокзал на троих

Трех абсолютно разных людей жизнь сталкивает в привокзальном вокзале. За одним столом случайно собираются бармен, популярный телеведущий и женщина, недавно отсидевшая срок в колонии. Мир гламура и глянца буквально противопоставляется реальной российской действительности.
Спектакль поставил режиссер Роман Самгин, ученик Марка Захарова, обладатель премии за лучшую режиссуру "Московский дебют". Как и в других его постановках, в "Вокзале для троих" через комичное и психологизм раскрываются человеческие судьбы и рисуются сложные характеры.
На сцену выйдут Олеся Железняк, Сергей Серов, Илья Бледный.
Фото: ВКонтакте / Дворец Искусств Ленинградской области
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