Вокзал на троих

Во Дворце искусств Ленинградской области 4 февраля пройдет душевная комедия. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Трех абсолютно разных людей жизнь сталкивает в привокзальном вокзале. За одним столом случайно собираются бармен, популярный телеведущий и женщина, недавно отсидевшая срок в колонии. Мир гламура и глянца буквально противопоставляется реальной российской действительности.

Спектакль поставил режиссер Роман Самгин, ученик Марка Захарова, обладатель премии за лучшую режиссуру "Московский дебют". Как и в других его постановках, в "Вокзале для троих" через комичное и психологизм раскрываются человеческие судьбы и рисуются сложные характеры.

На сцену выйдут Олеся Железняк, Сергей Серов, Илья Бледный.

Фото: ВКонтакте / Дворец Искусств Ленинградской области