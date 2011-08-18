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Войска РФ сорвали семь атак ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной группировки сил за минувшие сутки проведения специальной военной операции сорвали семь штурмовых атак 63-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины  и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества по краснолиманскому направлению. Задачи реализованы при участии штурмовой и армейской авиации, артиллерии. Противник лишился до 60 человек личного состава, пикапа и бронированной машины.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены до 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Тактической авиационной группой нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики

Алексанр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно средствами противовоздушной обороны ликвидирован  беспилотный летательный аппарат ВСУ, находившийся районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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