В среду, 9 января, военный оркестр ЗВО начал репетицию парада в честь освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Так, во время репетиции 400 военных музыкантов спели Государственный гимн России и марши, которые звучат во время появления подразделений.
Парад пройдет на Дворцовой площади 27 января.
Известно, что в нем примут участие курсанты военных вузов Северной столицы, боевая техника Западного военного округа, а также представители других силовых ведомств. В мероприятии будут задействованы более 2,5 тысяч военнослужащих.
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