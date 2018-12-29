Напомним, что парад пройдет на Дворцовой площади 27 января.

В среду, 9 января, военный оркестр ЗВО начал репетицию парада в честь освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, во время репетиции 400 военных музыкантов спели Государственный гимн России и марши, которые звучат во время появления подразделений.

Парад пройдет на Дворцовой площади 27 января.

Известно, что в нем примут участие курсанты военных вузов Северной столицы, боевая техника Западного военного округа, а также представители других силовых ведомств. В мероприятии будут задействованы более 2,5 тысяч военнослужащих.

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