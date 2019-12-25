Военный эксперт раскрыл цель заявлений США о возможном "вторжении" России на Украину

По его мнению, Вашингтон хочет помешать договоренностям двух стран, а также оказать давление на Москву.

Вашингтон намеренно нагнетает напряжение вокруг "планов" России начать военные действия против Украины, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу. Об этом в своей публикации в издании "Главред" заявил украинский военный эксперт Олег Джанов.

По его мнению, американские власти своими заявлениями пытаются "убить двух зайцев сразу": помешать договоренностям двух сторон, а также оказать давление на Москву.

У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах. Олег Жданов, военный эксперт

Он высказал предположение, что Вашингтон не хочет "уходить из Украины", в которую была вложена уйма денег, поэтому выбрал тактику по искажению фактов о якобы "российской агрессии".

По мнению Жданова, украинский президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы "хоть как-то спасти свой рейтинг".

Эксперт подытожил, что РФ является последним государством, которое заинтересовано воевать с Украиной.

На прошлой неделе директор ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы собирается в январе-феврале напасть на Украину. По его версии, атака будет представлять из себя удары с использованием боевой авиации, а также артиллерийских и бронетанковых орудий. После этого с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию начнется вторжение воздушно-десантных сил РФ на территорию Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.

Ранее министр обороны Украины назвал ПВО и береговую оборону страны "критически недоразвитой"

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