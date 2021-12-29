Минобороны РФ: переброска миротворцев в составе ОДКБ в Казахстан продолжается

Военные и боевая техника прибывают на аэродромы "Алматы" и "Житыген". Те, кто оказался на территории Казахстана раньше, уже приступили к выполнению своих обязанностей.

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45 бригады спецназа из состава миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибывают в Казахстан. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ.

Накануне официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в состав российского контингента входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Военные и боевая техника прибывают на аэродромы "Алматы" и "Житыген". Те, кто оказался на территории Казахстана раньше, уже приступили к выполнению своих обязанностей.

Миротворцы занимаются охраной важных государственных и военных объектов. Также они оказывают содействие силам правопорядка республики и занимаются стабилизацией обстановки в Казахстане.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане задержаны более 4,2 тыс. участников беспорядков.

Видео: Минобороны РФ