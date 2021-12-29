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Минобороны РФ: переброска миротворцев в составе ОДКБ в Казахстан продолжается

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Военные и боевая техника прибывают на аэродромы "Алматы" и "Житыген". Те, кто оказался на территории Казахстана раньше, уже приступили к выполнению своих обязанностей.

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45 бригады спецназа из состава миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибывают в Казахстан. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ.

Накануне официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в состав российского контингента входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Военные и боевая техника прибывают на аэродромы "Алматы" и "Житыген". Те, кто оказался на территории Казахстана раньше, уже приступили к выполнению своих обязанностей.

Миротворцы занимаются охраной важных государственных и военных объектов. Также они оказывают содействие силам правопорядка республики и занимаются стабилизацией обстановки в Казахстане.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане задержаны более 4,2 тыс. участников беспорядков.

Видео: Минобороны РФ

Теги: алматы, военные, житыген, минобороны рф, миротворцы, одкб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 11:02

По писанине СМИ получается , что если народ устал жить в нищете , под гнётом узурпатора с его армией , с ростом цен на жизнь , то ему нельзя поднимать голову и всё время надо стоять на коленях .

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