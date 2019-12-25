"Водоканал" приступил к монтажу технологической камеры управления фонтана в Зеленогорске

Завершить реконструкцию фонтана планируют до конца октября 2021 года.

Специалисты "Водоканала" продолжают реконструкцию фонтана в Зеленогорске на Приморском шоссе, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас рабочие ведут монтаж технологического оборудования камеры управления, а также по устройству гранитной отмостки. Отмечается, что фонтан построили в 1950 году, а в 2006 году передали в ведение "Водоканала" в нерабочем состоянии.

После подготовки котлована начнется монтаж технологической камеры, проведут работы по установке технологического оборудования, насадок и светильников фонтана. Старую чашу фонтана заменят на новую с облицовкой из серого гранита. Также установят новую водную картину – теперь вместо одной струи в нем будет бить целый каскад: будет установлено 40 насадок. Кроме того, сооружение оборудуют подсветкой.

Реконструкцию должны завершить к концу октября. Сам фонтан запустят в следующем фонтанном сезоне.

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