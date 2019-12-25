"Водоканал" выполнил 95 % работ по реконструкции тоннельного коллектора в центре Петербурга

Реконструкцию тоннельного коллектора вдоль Мойки планируют завершить в декабре.

В среду, 27 октября, в пресс-службе петербургского "Водоканала" сообщили, что специалисты продолжают реконструкцию тоннельного канализационного коллектора в центре города на набережной реки Мойка.

Работы находятся на финальном этапе и выполнены на 95%. После завершения реконструкции экологическая обстановка в Центральном районе и городе в целом улучшится, коллектор не разрушится. Масштабные работы начали в октябре 2019 года. Протяженность реконструируемого участка сооружения составляет 1 318 м. Реконструкцию разделили на два этапа: сначала полном объеме выполнили работы на первом участке протяженностью 413 м, а затем приступили к реконструкции второго участка протяженностью 905 м.

Специалисты выполнили гидродинамическую промывку и усилили обделку коллектора, завершили работы по очистке и инъектированию в шахтах, а также провели санацию коллектора двумя способами.

В настоящий момент 1318 м коллектора реконструированы. Для завершения работ предстоит завершить реконструкцию 6 штолен.

Для комфорта горожан большая часть работ проводилась внутри сооружения, однако определенные этапы ремонта было невозможно провести, не прибегая к ограничению транспортного движения.

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Фото: Piter.tv