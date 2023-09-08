Водитель автобуса избежал ареста после столкновения с поездом в Петербурге

Суд ограничил свободу водителя автобуса в резонансном ДТП с поездом.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать водителя автобуса, попавшего в ДТП с поездом, ограничившись запретом покидать место жительства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело водителя автобуса, попавшего в аварию с поездом. Вместо ареста суд избрал меру пресечения в виде ограничения свободы.

Подсудимому запрещено покидать пределы муниципального образования, где он зарегистрирован. Решение принято с учетом возражений обвиняемого против ареста.

ДТП произошло в понедельник на железнодорожном перегоне. Расследование инцидента

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Фото: Piter.TV