Водитель автобуса избежал ареста после столкновения с поездом в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать водителя автобуса, попавшего в ДТП с поездом, ограничившись запретом покидать место жительства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело водителя автобуса, попавшего в аварию с поездом. Вместо ареста суд избрал меру пресечения в виде ограничения свободы.
Подсудимому запрещено покидать пределы муниципального образования, где он зарегистрирован. Решение принято с учетом возражений обвиняемого против ареста.
ДТП произошло в понедельник на железнодорожном перегоне. Расследование инцидента
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти с погоней задержали мотоциклиста без прав.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все