Водитель Mercedes, который въехал в липу в Петербурге, заплатил 31,5 тыс. рублей

Денежные средства перечислены в городской бюджет.

Водитель Mercedes заплатил за наезд на дерево. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 29 июля.

Установлено, что в ночь с 13 на 14 марта 2022 года в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого управлявший машиной горожанин сбил липу диаметром 20 сантиметров. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 31,5 тыс. рублей.

С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с владельца транспортного средства суммы ущерба. Требования природоохранного прокурора удовлетворены. В настоящее время денежные средства перечислены в бюджет г. Санкт-Петербурга. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)