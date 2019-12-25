Водитель Kia скончался в карете скорой помощи после ДТП в Ленобласти

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Вечером 16 сентября в Лужском районе Ленобласти произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

По предварительной информации, около 21:30 на 4-м километре автодороги "Луга – санаторий "Жемчужина", водитель Kia не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: pixabay.com