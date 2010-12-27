Во второй половине дня в Петербурге ожидается усиление ветра до 16 м/с

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 03 октября во второй половине дня в Петербурге ожидается усиление северо-восточного и северного ветра до 16 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Рекомендации населению при сильном ветре:
- нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;
- машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;
- также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.
Фото: pixabay
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