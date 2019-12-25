Во вторник теплые солнечные лучи вступят в схватку с холодными ветрами в Петербурге

Погоду в городе продолжит определять антициклон.

Во вторник, 2 июня, на погоду в Петербурге продолжит влиять антициклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

При переменной облачности сегодня обойдется без дождей. Теплые солнечные лучи будут бороться с холодными северными ветрами за власть над показаниями термометров.

Днем температура воздуха в городе поднимется до плюс 16-18 градусов. В Ленобласти потеплеет до плюс 14-19 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля.

Фото: pixabay.com