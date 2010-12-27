На Петровский остров возвращаются троллейбусы

С мая 2016 года электротранспорт не ходил по маршруту из-за строительства моста Бетанкура.

Во вторник, 7 августа, троллейбусы снова пойдут на Петровский остров. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса". С мая 2016 года троллейбусы не заезжали на Петровский остров из-за строительства моста Бетанкура.

Троллейбусный маршрут №7 будет работать в старом режиме. Транспорт начнет курсировать от Таллинской улицы по улице Стахановцев. Затем троллейбус поедет по Заневскому проспекту и пересечет Большеохтинский и Дворцовый мосты. Конечная остановка на маршруте - "Петровская площадь".

Отметим, что троллейбусное движение на Петровском острове появилось 70 лет назад. Седьмой маршрут был открыт в 1948 году, и троллейбус начинал движение с Красной площади (нынешняя площадь Александра Невского). До войны на Петровском острове существовала однопутная линия для трамваев, демонтированная после ВОВ. Трамвайное кольцо на площади работало с 1933 по 1946 годы.

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