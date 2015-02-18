Во время застолья на улице Профессора Попова пьяный мужчина порезал лицо собутыльника стеклом

На улице Профессора Попова накануне, 28 октября, выпивший мужчина избил бутылкой водки своего собутыльника. Горожане распивали спиртное во дворе.
По информации Piter.tv, один из участников конфликта позволил товарищу уснуть у себя на плече, а потом неожиданно разозлился и порезал лицо приятеля об бутылку водки.
Прохожие нашли пострадавшего на земле. Он был без сознания и в крови. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Началась проверка.
Камеры наблюдения зафиксировали инцидент. Информация о случившемся уточняется.
Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала курьера почти сбила машина.
Видео: Piter.tv
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