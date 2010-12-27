Во время спортивной ходьбы скончался 79-летний житель Киришей

Во время занятий пенсионеру стало плохо с сердцем.

Во время спортивной ходьбы в Киришах пенсионеру стало плохо с сердцем. Прибывшие сотрудники реанимации не сумели помочь.

Вчера, 4 марта, в Киришах инфаркт сразил 79-летнего жителя данного районного центра Ленобласти. Воскресным утром пенсионер в компании супруги отправился на Волховскую набережную для спортивного занятия, стало известно по оперативным данным СУ СК региона.

Во время занятий напротив лодочной станции пенсионеру стало плохо с сердцем, в результате чего он упал. Жена вызвала скорую помощь. Прибывшая на место происшествия бригада медиков начала реанимацию. Но спасти пенсионера не удалось и они констатировали смерть.