  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Организация повредила 750 кв.метров зеленых насаждений при проведении работ на Левашовском
Сегодня, 12:57
88
nadezhda_sib

Организация повредила 750 кв.метров зеленых насаждений при проведении работ на Левашовском

0 0

Сумму ущерба с виновника уже взыскали.

ЗАО "Трест" повредило зеленые насаждения при проведении озеленения Левашовского проспекта. Суд взыскал с нарушителя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Озеленение проходило на участке от Газовой улицы до Барочной улицы по нечетной стороне. Повреждения затронули 750 кв.метров. 

Природоохранная прокуратура предъявило исковое заявление о взыскании с организации в доход городского бюджета 600 тыс. рублей. Именно во столько был оценен ущерб. Куйбышевский районный суд требование удовлетворил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал более 300 тысяч рублей с "Ленэнерго" за поврежденные зеленые насаждения. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com 

 

Теги: зеленые насаждения, озеленение, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии