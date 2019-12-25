Организация повредила 750 кв.метров зеленых насаждений при проведении работ на Левашовском

Сумму ущерба с виновника уже взыскали.

ЗАО "Трест" повредило зеленые насаждения при проведении озеленения Левашовского проспекта. Суд взыскал с нарушителя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Озеленение проходило на участке от Газовой улицы до Барочной улицы по нечетной стороне. Повреждения затронули 750 кв.метров.

Природоохранная прокуратура предъявило исковое заявление о взыскании с организации в доход городского бюджета 600 тыс. рублей. Именно во столько был оценен ущерб. Куйбышевский районный суд требование удовлетворил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал более 300 тысяч рублей с "Ленэнерго" за поврежденные зеленые насаждения.

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