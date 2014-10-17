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Во время ДТП на перекрестке Большого проспекта и 1-й линии В.О. пострадал регистрационный номер

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По словам очевидцев, авария препятствовала движению троллейбусов по Большому проспекту.

Во время ДТП на перекрестке Большого проспекта и 1-й линии Васильевского острова пострадал регистрационный номер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла днем 1 июля. На кадрах можно увидеть, как черный автомобиль на повороте влетел в иномарку BMW. В результате столкновения водитель черной машины остался без регистрационного номера. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на Звездной улице в результате ДТП петербурженка попала под автобус.

Видео: Piter.tv

Теги: 1 линия во, авария, большой проспект во
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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