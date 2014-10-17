Во время ДТП на перекрестке Большого проспекта и 1-й линии В.О. пострадал регистрационный номер

По словам очевидцев, авария препятствовала движению троллейбусов по Большому проспекту.

Во время ДТП на перекрестке Большого проспекта и 1-й линии Васильевского острова пострадал регистрационный номер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла днем 1 июля. На кадрах можно увидеть, как черный автомобиль на повороте влетел в иномарку BMW. В результате столкновения водитель черной машины остался без регистрационного номера. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на Звездной улице в результате ДТП петербурженка попала под автобус.

Видео: Piter.tv