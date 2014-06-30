Во дворе на Есенина появился "замечательный сосед"

Все жители двора просыпаются без будильника.

В доме на улице Есенина житель Петербурга каждое утро громко включает советские песни. Как рассказал местный житель, композиции слушает весь двор. Видео, на котором слышно веселье "замечательного соседа", появилось в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Музыкальный двор. Песни орут на весь двор. Не дает скучать жильцам. Житель двора

Судя по словам горожанина, не всех устраивают концерты меломана. Зато все просыпаются без будильника.

Ранее на Piter.tv: в Сети опубликовали видео, на котором петербурженка сушит белье в вагоне метро.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург