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Видео ДТП: Во дворе дома в Воронеже иномарка сбила ребенка

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Ребенка от удара отбросило на несколько метров.

В Воронеже иномарка сбила 9-летнего школьника.

ДТП произошло 28 сентября около 8 утра. Сейчас в соцсетях появилось видео с моментом ДТП. 9-летний мальчик вышел из подъезда, вероятно, в школу. Выйдя он из-за припаркованного автомобиля начал перебегать дорогу. На школьника на скорости налетела иномарка. 

Ребенок от удара отлетел на несколько метров, но выжил. С травмами он был госпитализирован в больницу. Водитель сообщил, что он не заметил ребенка из-за автомобиля. Сейчас предстоит выяснить, с какой скоростью ехала иномарка по придомовой территории.

Ранее:Опубликовано видео с моментом ДТП в Подмосковье, где 2 человека погибли и 6 получили травмы

Видео: ВК, Мой и твой Воронеж

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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