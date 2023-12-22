Во дворе бывших Аракчеевских казарм планируют построить новое жильё

Здания собираются построить в виде звезды, отсылающими к архитектуре 1930-х годов.

Во дворе бывших Аракчеевских казарм построят жилой комплекс в виде звезды. Общая площадь ЖК составит около 6,59 тыс. "квадратов", а это 152 квартиры, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Проект на Шпалерной улице разработал архитектор "Студии 44". Комплекс будет соединять пять флигелей, образуя звезду. Отмечается, что жители и гости Северной столицы все еще смогут увидеть исторические памятники, которые приспособят к современности:

"В конюшне может появиться музей, а кузница станет детским садом. Располагавшиеся между ними строения ранее были снесены" Пресс-служба КГИОП

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за год планируют создать 12 новых общественных пространств.

Фото: пресс-служба КГИОП