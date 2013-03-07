Во Всеволожском районе директор магазина избил воришку, который хотел украсть бутылки с алкоголем

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на любителя бесплатно выпить.

Стражи порядка задержали директора продовольственного магазина, которого подозревают в избиении воришки, пытавшегося украсть спиртные напитки из подсобки супермаркета. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД 23 октября.

Инцидент произошел 8 октября в 10 утра, когда посетитель магазина на Воронцовском бульваре, 11, стащил из кладовой алкоголь и на него напал руководитель гастронома. По версии следствия, мужчина избил злоумышленника, после чего воришка попал в больницу.

Накануне, 22 октября, правоохранители задержали директора магазина. Им оказался 27-летний житель Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неизвестный вынес с насосной станции в Волхове двигатель весом 100 килограммов.

Фото: Piter.tv