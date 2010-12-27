Во Всеволожске иномарка врезалась в могильные плиты, водитель скончалась

По предварительной информации девушка была сильно пьяна.

В субботу, 8 сентября, во Всеволожском районе пьяная девушка за рулем автомобиля устроила погром на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Как стало известно, инцидент произошел около 6 утра на втором Всеволожском кладбище на Лиственной улице. "Ниссан" под управлением сильно пьяной девушки снес несколько мраморных плит и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получила травмы несовместимые с жизнью.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today