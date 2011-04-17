Во Всеволожске агрессивная мать начала пальбу по мужчине из-за замечания в адрес ее ребенка

Женщина пошла за обидчиком в подъезд и там нанесла ему ранение.

В Ленобласти в больницу с огнестрельным ранением попал мужчина после конфликта с агрессивной мамой подростка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что накануне вечером, 5 июня, 34-летний мужчина на улице сделал замечание мальчику по причине плохого поведения. К обиженному ребенку подбежала мама и начала защищать своего сына, в результате чего между взрослыми людьми возник конфликт. Когда мужчина направился в сторону своего подъезда, дама пошла за ним. В парадной женщина достала пистолет и выстрелила оппоненту в руку, а затем скрылась.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Теперь ему предстоит лечение.

Полицейские ведут поиски агрессивной женщины. Известно, что дама имеет неславянскую внешность. В день конфликта она была одета в темную блузку и светлую длинную юбку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в подвале на Рижской улице нашли малышей. Родители оставили их без присмотра, потому что ушли на работу.

Фото: pixabay