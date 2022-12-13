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Во "Вселенной Воды" 6 мая расскажут, как во время блокады Ленинграда маскировали объекты водоснабжения
Сегодня, 15:07
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Во "Вселенной Воды" 6 мая расскажут, как во время блокады Ленинграда маскировали объекты водоснабжения

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Посетители выставки узнают, как в военное время работал Ленводоканал и увидят, как очищали воду в осажденном городе.

В  Экспозиционно-выставочном комплексе  "Вселенная Воды" 6 мая пройдет экскурсия "Прошли огонь, спасая воду". Тематическая программа, приуроченная ко Дню Победы, начнется в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала". 

В годы Великой Отечественной войны скончались 882 работника Ленводоканала. Каждый день они рисковали собой, обеспечивая город водоснабжением.

Во все времена вода играла огромную роль в жизни города, а в период военных действий ее значение возрастало многократно. Водоканал чтит память о них и бережно передает ее будущим поколениям.

Пресс-служба "Водоканала"

Посетители музея увидят экспозицию "Подземный мир Петербурга", поднимутся по этажам Водонапорной башни, узнают, как в военное время работал Ленводоканал и увидят, как очищали воду в осажденном Ленинграде. Кроме того, горожанам расскажут, как специалисты устраняли прорывы водопровода и прятали от врага объекты водоснабжения. 

Ранее на Piter.tv: в День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник 

Теги: блокада ленинграда, вселенная воды, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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