Молодых людей наградят.

Во Владивостоке студенты спасли двух провалившихся под лед детей. Такое заявление сделали представители городской мэрии. Известно, что героями истории стали учащиеся местного судостроительного колледжа. Инцидент произошел на льду одного из озер парка Мингородка 22 марта. Третьим спасателем оказался прохожий, чьей имя не установлено.

Сообщение об этом поступило сразу в две диспетчерские. Звонивший сообщал о двух тонущих детях. Еще до прибытия спасателей дети были спасены проходившими мимо молодыми людьми. пресс-служба администрации

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло считает, что студенты поступили смело, а их благородный поступок заслуживает самых добрых слов. В ближайшее время юношей наградят.

За неделю за выход на лед оштрафовали более 70 петербуржцев.

Видео: Telegram/Baza