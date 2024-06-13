Во Владивостоке раскрыли кражу 30,5 млн рублей из хранилища небанковской кредитной организации

Злоумышленники сообщили, что планировали совершить кражу на протяжении нескольких месяцев.

Во Владивостоке сотрудники полиции раскрыли кражу 30,5 млн рублей из хранилища небанковской кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, ночью на пульт частного охранного предприятия поступило оповещение о срабатывании сигнализации на объекте. Прибывшие на место сотрудники ЧОП не обнаружили следов взлома, однако позже стало известно, что из хранилища пропали денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все обстоятельства хищения денег и личности подозреваемых. Злоумышленниками оказались ранее не судимые жители Владивостока. Они сообщили, что планировали совершить кражу на протяжении нескольких месяцев. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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