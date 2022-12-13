Во Владивостоке парню, стрелявшему по автомобилям на парковке ТЦ, удалось скрыться от полиции

Полиция не догнала 19-летнего юношу около ТЦ "Седанка Сити".

Молодой человек, который устроил стрельбу по автомобилям на парковке возле торгового центра "Седанка Сити", смог сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Полицейским изначально удалось задержать юношу, то после тот смог убежать. Инцидент произошел на территории города Владивосток. Известно, что повреждена как минимум одна машина местной жительницы. Легковой транспорт стоял около ТЦ в разрешенной для этого парковочной зоне. Женщина заметила пулевые отверстия на кузове машины, поэтому обратилась к сотрудникам правопорядка. на место происшествия прибыла оперативная группа. Она поймала злоумышленника, у которого спустя несколько минут получилось сбежать. Подозреваемым в преступлении является 19-летний россиянин. Момент побега молодого человека зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Фото и видео: Telegram / BAZA