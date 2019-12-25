Журналист рассказал о нелепости заявлений украинских политиков и командующих.

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России. Журналист Кристен Неаль на портале AgoraVox заявил о том, что Украина пытается запугать собственный граждан. Он высмеял действия местных политиков и командующих.

Психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны Кристен Неаль, французский журналист

Эксперт напомнил, что чиновники из Киева сделали два заявления об угрозе нападения РФ на Украину. Одно из сообщений дал заместитель главы МИД Василий Бондарь, второе - глава Военно-морских сил Алексей Неижпапа. Во Франции считают, что сценарии нападения Москвы более нелепы, чем указанные причины конфронтации сторон.

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